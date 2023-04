Giulia Cavaglià bloccata in aeroporto: il drammatico sfogo sui social

Nel corso delle ultime ore, Giulia Cavaglià si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. L’ex concorrente di Uomini e Donne si è presentata in ritardo in aeroporto a Barcellona ed ha perso il volo per tornare in Italia. Alla luce di questo non ha potuto fare a meno di inveire contro la hostess. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Giulia Cavaglià è senza freni sui social. L’influencer si è recata in aeroporto a Barcellona per fare ritorno in Italia ma è rimasta bloccata a causa di un ritardo durato circa 4 minuti.

A raccontare la vicenda è stata lei stessa sul suo profilo Instagram dove si è lasciata andare ad un duro sfogo:

Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare raga! Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbaracando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole!

L’influencer ha pubblicato un video sul suo account social il quale successivamente è stato rimosso. Tuttavia, qualche minuto dopo, ha condiviso una serie di Instagragam Stories in cui ha raccontato di aver inveito contro la hostess:

Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito.

Infine, Giulia ha spiegato di aver avuto un attacco di panico puntando il dito contro la compagnia aerea. Queste sono state le sue parole: