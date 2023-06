Giulia Cavaglià si sfoga sui social: “Ho scoperto che mi tradisce”

Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati. A diffondere l’annuncio sui social ci ha pensato l’ex concorrente di Uomini e Donne la quale si è lasciata andare ad un duro sfogo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Giulia Cavaglià è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. Una volta uscita dal programma condotto da Maria De Filippi, l’influencer ha raggiunto molta popolarità e visibilità. Pertanto, ha un profilo Instagram che conta quasi mezzo milione di follower e tramite cui coinvolge tutti i suoi fan nella propria quotidianità.

Nel corso delle ultime ore, la donna è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stata una Instagram Stories pubblicata da lei stessa sul suo account social. Nel dettaglio, Giulia ha annunciato di aver messo un punto definitivo alla sua relazione con Federico Chimirri. Il motivo? Sembra che ci sia un tradimento di mezzo.

L’annuncio è giunto direttamente sul suo profilo Instagram. Pertanto, la diretta interessata ha pubblicato una foto con sopra scritto queste parole:

Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non aver alcuna domanda sull’accaduto.

In ogni modo, la risposta di Federico Chimirri non si è fatta attendere. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, l’ex concorrente di “Masterchef” ha contattato l’esperta di gossip per comunicarle che si tratta solo di un grande fraintendimento. Infatti, il ragazzo avrebbe detto a Giulia di avere un’altra solo per scherzo. Questo è stato l’appello di Daianira alla Cavaglià: