Giulia De Lellis, autoregalo da migliaia di euro per il suo 25esimo compleanno

Giulia De Lellis oggi compie 25 anni. L’influencer da milioni di followers sui social ha così deciso di farsi un regalo per festeggiare questo giorno importante. Ed è un regalo non da tutti. La De Lellis ha infatti scelto un bene di lusso per festeggiarsi al meglio: una Kelly di Hermes, tra le borse più costose dell’intero sistema moda.

Fonte: Instagram

Il regalo è stato come al solito postato nelle storie di Instagram. Una foto dell’arrivo in negozio, poi l’immagine di una palette di colori per coinvolgere i fan nella scelta di quello migliore per la sua borsa. “Alla fine ho scelto il rosa, esattamente come mi avete detto voi. Grazie mille per i consigli” – ha detto l’ex di Andrea Damante una volta uscita dal negozio. Ma qual è il valore della borsa? Qui viene il bello. Il prezzo parte dai 10mila ai 100mila euro per i modelli più raffinati. Non è dato sapere su quale modello si sia orientata Giulia, ma anche se si trattasse del meno costoso parliamo comunque ci una cifra considerevole che non tutti si possono permettere di spendere a 25 anni.

Giulia De Lellis: biografia

Nonostante la sua giovane età Giulia De Lellis ne ha fatte di cose. Dopo il debutto a Uomini e Donne dove ha conosciuto l’ex ragazzo Andrea Damante, si è lanciata nella carriera di influencer come esperta di tendenze con il supporto dall’agenzia di management di Francesco Facchinetti. In poco tempo la De Lellis ha scalato la classifica degli influencer di moda più seguiti in Italia. Oggi Giulia si definisce consigliera, amica e punto di riferimento degli appassionati di abiti e make up.

Fonte: Google

Ma non c’è solo il lavoro. Anche l’amore va a gonfie vele: da qualche tempo è infatti legata a Carlo Gussalli Beretta, giovane erede della ricchissima dinastia che produce armi.