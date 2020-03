Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme Ormai non ci sono più dubbi, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. A tradirli è stata una tenda. Ecco cosa è successo....

Ormai non ci sono più dubbi, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. A tradirli è stata una tenda.

Tra le ultime prove su Instagram troviamo quella di una tenda. Ma andiamo con ordine, la telenovela su Giulia De Lellis e Andrea Damante continua e appassiona sempre di più gli utenti amanti del gossip.

Molti sostengono che i due siano tornati insieme e ci sono tanti indizi che lo confermano. La bella Giulia, dopo aver detto addio ad Andrea Iannone, pare si sia di nuovo buttata nelle braccia del suo ex fidanzato Andrea Damante con il quale ha avuto una storia qualche anno fa dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne.

Sappiamo che Giulia De Lellis si trova in quarantena a Pomezia nella casa di famiglia ma pare che Damante sia proprio lì con lei.

I fan accaniti della coppia hanno trovato l’indizio in alcune Instagram stories di entrambi. In pratica hanno notato che sia Andrea che Giulia vivono nello stesso ambiente.

Oggi i due ragazzi si sono concessi un po’ di relax su una verandina, sia nelle stories di Giulia che in quelle di Andrea, si nota la stessa tenda.

La coppia non conferma e nemmeno smentisce, forse preferisce non uscire allo scoperto per il momento, ma questi piccoli indizi parlano chiaro.

In entrambe le foto postate dai due, si vede una tenda pressoché simile e sono uguali anche le sedie e le poltroncine. Poi nelle stories di Damante si vede un’ombra che riprende Giulia mentre si allena.

Insomma, ci manca solo la conferma. Molti si chiedono perché non dichiarano ufficialmente il loro riavvicinamento.

Forse stanno cercando di prendere tempo e di capire come uscirne, o forse non hanno ancora voglia di dirlo a tutti e di riprovarci di nuovo per capire se il loro ritorno di fiamma possa durare.