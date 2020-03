Giulia De Lellis e Andrea Damante vivono insieme: spunta l’indizio Arrivano sempre più conferme sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Molti sostengono che i due vivono insieme, ecco l'indizio:

Arrivano sempre più conferme sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Molte fan della coppia sostengono che i due addirittura vivono insieme ed in queste ore spunta persino l’indizio.

In realtà sono tanti gli indizi che confermano questo riavvicinamento. Ricordiamo che qualche giorno fa Gabriele Parpiglia in un’ Instagram Story ha confermato che la De Lellis e Andrea Damante starebbero facendo insieme la quarantena.

Una fan li aveva perfino visti insieme sul terrazzo di casa dell’influencer a Pomezia. Adesso arriverebbe anche una conferma fotografica.

Le fan di Giulia hanno notato un muro di edera finta in una story di suo fratello Giuseppe De Lellis, lo scatto pochi minuti dopo è cancellato. Nella story si vede lo stesso muro apparso su una delle ultime Stories di Damante.

Se Andrea si trovasse davvero a Pomezia nella casa di Giulia, vorrebbe dire che ha violato la regola imposta dal Governo per la grande emergenza che stiamo affrontando.

Sono quasi 20 giorni che tutti gli italiani non possono spostarsi dalle proprie abitazioni se non per bisogni di prima necessità.

Qualora il dj veronese avesse realmente raggiunto l’ex fidanzata a Roma, vorrebbe dire che ha viaggiato pur non potendolo fare.

Né Andrea Damante e nè Giulia De Lellis hanno dato conferme sul loro ritorno di fiamma ma quel che è certo, è che questa notizia di gossip sta interessando molti utenti sul web.

Entrambi sono molto vaghi, ma l’ultimo post di Giulia non lascia spazio a molti dubbi. L’influencer nel post spiega di aver preso decisioni importanti riguardo la sua vita che le fanno stare bene. Queste decisioni riguardano anche la sua vita amorosa?

Tutti si chiedono se c’è stato davvero questo ritorno di fiamma. Forse i due hanno deciso semplicemente di frequentarsi di nuovo all’oscuro di tutti per vedere se le cose tra di loro possono funzionare, per poi farlo sapere.