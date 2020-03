Giulia De Lellis e Andrea Iannone: è crisi tra i due, rotto il silenzio Giulia De Lellis parla della sua presunta crisi con Andrea Iannone; dopo giorni di silenzio, decide di fare chiarezza su un sospettato tradimento di Iannone

Sono ormai un po’ di giorni che sul web girano voci riguardo una possibile crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Nonostante la coppia sembrasse molto stabile e affiatata, da qualche tempo si vociferava che ci fossero dei problemi e che addirittura i due si fossero anche presi una pausa.

Il tutto sembrerebbe essere scaturito dal momento in cui il bel motociclista è stato avvistanto insieme all’ “atomica bionda”, Mariana Yuschchak, in un locale milanese, “La Bullona”. Da questo momento in poi sono cominciate a girare diverse voci che parlavano di un presunto tradimento da parte di Andrea Iannone ai danni di Giulia De Lellis.

Se tutto ciò è vero, sarebbe veramente un colpo durissimo per Giulia De Lellis. Sappiamo infatti che l‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rotto la sua relazione con Andrea Damante, ex tronista e ormai affermato dj producer, proprio a causa di un tradimento da parte di quest’ultimo.

Differentemente dalla crisi con Andrea Damante, questa volta l’ex gieffina decide di non rimanere in silenzio, ma di fare chiarezza sulla situazione. Decide di farlo attraverso delle Instagram Stories in cui dice:

“Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza.”

E poi aggiunge:

“Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa.”

Sembra quindi che Giulia De Lellis stia smentendo le voci riguardo questa fatidica crisi con Andrea Iannone, ma non è tutto. Si vocifera anche che, nei giorni precedenti, la ragazza sia stata avvistata nuovamente con Andrea Damante, con il quale afferma di avere ormai un rapporto di amicizia.

Possibile che tra i due ex fidanzati si stia creando nuovamente qualcosa? Ovviamente non c’è nulla di confermato, ma sono moltissimi i fan che sperano ancora nel ritorno di una delle coppie più amate di Uomini e Donne.