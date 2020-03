Giulia De Lellis e il riavvicinamento ad Andrea Damante Giulia De Lellis continua a parlare del suo ex Andrea Damante. Nella diretta di ieri su Instagram, ha confermato un riavvicinamento. Ecco cosa è successo:

Già dalla settimana scorsa, Giulia De Lellis ha parlato di una riappacificazione con il suo ex Andrea Damante. Ma dopo la diretta di ieri, ha quasi confermato un riavvicinamento. Ecco cosa è successo:

Ieri l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram ed è ritornata a parlare del suo storico ex fidanzato Andrea Damante.

Molte sue fans più volte le hanno chiesto di Andrea Damante e quale fosse il suo rapporto ora che lei è tornata single, a quel punto Giulia scherzando ha detto che l’avrebbe chiamato:

“Vedo che parlate solo di lui, ma va bene così. Volete che io faccia questa chiamata? Va bene, la faccio questa chiamata. Farò questa chiamate. Ecco qua, visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde. Scherzi a parte. Io vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace ragazzi“.

La chiamata non c’è stata perché Andrea Damante non era in diretta ma le loro fans più accanite sono saltate di gioia. Molte sperano di rivedere i “Damellis” insieme.

Ma l’altro Andrea (Iannone) che fino a qualche settimana fa era il suo fidanzato, ha reagito a questo “riavvicinamento” tra la sua ex e l’influencer veronese. Non è passato molto da quando Giulia De Lellis sfoggiava un anello di fidanzamento e conviveva con lo sportivo a Lugano. Poi dopo un lungo silenzio, la De Lellis ha confermato la rottura.

Questo è il post di Andrea Iannone che sembra dedicato proprio alla sua ex fidanzata:

“Non sono arrabbiato. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare. Confesso che questo non è certo un momento facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo e sopportando il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice. Per voi: ricevo migliaia di messaggi ogni giorno. Gente che mi sostiene. In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi. Affrontare il cambiamento non fa paura sapendo che siamo insieme. Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada. Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero. Il mio consiglio? Iniziate!”.