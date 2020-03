Giulia De Lellis parla di Damante: “Ci sentiamo” La influencer ha confermato di essere ancora in contatto con il suo ex storico e ha confermato la rottura con Andrea Iannone.

Negli ultimi giorni sono arrivati aggiornamenti importanti circa la vita sentimentale di una delle influencer più famose d’Italia, Giulia De Lellis. Molti sono convinti che sia tornata insieme al suo ex storico, Andrea Damante.



Quasi tutti li hanno conosciuti proprio come coppia uscita da “Uomini e Donne”. Poi tra i due è finita improvvisamente, a quanto pare per colpa di un tradimento di “Dama” nei suoi confronti. La De Lellis ha pubblicato un libro alcuni mesi fa, intitolato “Le corna stanno bene su tutto”. Non fa mai il nome del ragazzo che l’ha tradita ma i dubbi sulla sua identità sono pochissimi.

I follower di Giulia sono sicuri: negli ultimi giorni i due si sono riavvicinati. Partiamo da una certezza: la storia con Andrea Iannone è acqua passata. Qualcosa lo si era già intuito già nelle prime settimane dell’anno, dato che i due non comparivano più da tempo insieme, né sui social né nella vita reale.

Dopo settimane di attesa, entrambi nelle scorse ore hanno confermato la rottura. Lunedì era stato Andrea Iannone a lanciare una (strana) frecciatina alla sua ex. Durante una diretta Instagram, il biker aveva risposto così alle tante fan che le chiedevano dove fosse Giulia De Lellis: “Giulia? Non so, starà scrivendo un libro”.

Quasi nessuno ha capito a cosa si riferisse il motociclista abruzzese: c’è chi sostiene che fosse un riferimento indiretto ad Andrea Damante (la persona a cui è dedicato il libro “Le corna stanno bene su tutto”) e chi ha pensato a una presa in giro molto sottile.

Oggi è stato il turno di Giulia De Lellis. Come tanti altri VIP, anche la influencer sta facendo più dirette Instagram del solito. In quella odierna, Giulia ha confermato che con Iannone è finita, precisando però: “Sono rimasta in buoni rapporti con lui, come con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita e hanno avuto un ruolo importante”.

Poi il passaggio relativo ad Andrea Damante: “Siamo in buoni rapporti, ci sentiamo spesso, gli mando un bacio. Che volete che vi dica? State sempre lì a inciuciare! State sereni, state tranquilli”.

In molti hanno notato un sorriso spontaneo quando è stato nominato il suo ex (?). Il dettaglio, ovviamente, ha alimentato le voci su un possibile ritorno di fiamma.