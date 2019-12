Giulia Grazia Maria Violati, la figlia di Maria Grazia Cucinotta, ecco chi è e cosa fa Giulia Grazia Maria Violati, ecco chi è e cosa fa nella vita la figlia di Maria Grazia Cucinotta e dell'imprenditore Giulio Violati

Giulia Grazia Maria Violati e la bellissima figlia di Maria Grazia Cucinotta e dell’imprenditore Giulio Violati. In molti dicono che abbia la bellezza della madre e qualcosa anche dal padre. La ragazza ha raggiunto da poco la maggiore età. Ma chi ecco chi è e cosa fa Giulia Grazia Maria Violati?

Maria Grazia Cucinotta non ama postare sui social foto della figlia Giulia Grazia Maria Violati perché ha sempre cercato di salvaguardare la sua privacy. Al compimento dei 18 anni, però, l’attrice non ha resistito e ha postato sui social alcuni scatti della figlia alla festa organizzata per i suoi 18 anni.

Giulia Grazia Maria Violati è nata a Roma, il 10 settembre 2001, con parto cesareo, frutto dell’amore tra l’attrice e suo marito, l’imprenditore Giulio Violati, che sta insieme a lei dal 1995.

Ovviamente, la ragazza è bella quanto la sua famosa mamma e, forse, anche di più. Il molti sostengono, dopo averla vista alla sua festa di compleanno a tema Egitto, che Giulia Grazia Maria Violati sia ancora più bella della madre.

La ragazza si prepara a sostenere l’esame di maturità nel 2020. In seguito, dopo aver finito la scuola, Giulia Grazia Maria Violati ha l’intenzione di iscriversi alla Luiss. Poi, vorrebbe fare un’esperienza lavorativa all’estero.

La madre le ha dedicato un dolcissimo post nel giorno del suo compleanno: un video in cui si vede Giulia Grazia Maria Violati sorridente insieme a suoi genitori.

“Auguri amore per i tuoi 18anni. La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore, ogni volta che ti guardiamo, amandoti ogni secondo di più, tu sei la nostra vita, la nostra felicità”.

L’attrice, in passato, aveva parlato anche del marito e padre di Giulia:

“Mio marito è il padre perfetto. È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore. Oggi infatti posso permettermi di girare il mondo e lavorare tranquilla, perché so che loro stanno bene insieme. Questo non mi rende invidiosa, anzi. Mi sento tranquilla insomma, sono certa che in mia assenza Giulio è perfetto con la bimba”.