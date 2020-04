Giulia Michelini ricorda quando è diventata mamma: aveva solo 19 anni Giulia Michelini, in onore del 15esimo compleanno di suo figlio, ricorda il passato e il momento in cui è diventata mamma: a quei tempi aveva solo 19 anni

Giulia Michelini, attrice italiana, ha da poco festeggiato il 15esimo compleanno di suo figlio. In questa occasione, ha voluto ricordare il momento in cui è diventata mamma, ormai 15 anni fa. Era molto giovane, aveva solo 19 anni, ma ricorda quel momento come il più bello della sua vita.

In onore del compleanno di suo figlio, Giulio Michelini, la giovane attrice ha voluto condividere con i suoi followers il momento e le sue emozioni. Un fatto strano dato che, nonostante la sua assidua attività sui social, la ragazza ha sempre mantenuto una certa privacy, quando si tratta della sua famiglia.

Sotto il post a lui dedicato, l’attrice scrive “LE QUINDICI VITE“, facendo poi gli auguri a suo figlio. La foto ritrae Giulia Michelini, molto giovane, insieme al suo piccolo bimbo appena nato, con un gran sorriso sul volto. Insomma, le classiche foto che le mamme postano ad ogni compleanno dei propri figli!

Non solo in questo scatto, ma in per tutti gli ultimi anni, Giulia Michelini ha dimostrato di essere una donna davvero forte. Nonostante la giovane età, è riuscita a far crescere nel migliore dei modi suo figlio, con tutto l’amore che ha potuto dargli. Sicuramente, non è stato semplice per una ragazza di soli 19 anni crescere un figlio ed entrare nel mondo della maternità così precocemente.

All’epoca, la ragazza aveva una relazione con il velista Giorgio Cerasuolo. Quando è rimasta incinta, la sua vita è cambiata. Certo è che tentennare, in un momento del genere, risulta più che normale. Giulia Michelini ha infatti dichiarato di aver avuto per un periodo il desiderio di abortire, tanto grande era la paura che portava con sé.

Nonostante i genitori pensassero che la maternità le avrebbe rovinato la vita, portandola a fare dei sacrifici e a rinunciare ai suoi sogni, Giulia Michelini ha deciso di portare avanti la gravidanza e di dare alla luce il suo bambino. Durante la gestazione, la ragazza è riuscita anche a riallacciare i rapporti con la famiglia e tutti insieme hanno accolto Giulio Michelini alla sua nascita.