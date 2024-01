L’influencer italiana Giulia Nati ha creato una vera e propria bufera social dopo il video postato sul suo profilo in cui si mostra con una flebo attaccata al braccio e da sfondo, le sue lussuose e costose borse. Un gesto che ha creato non poco scalpore ma in particolar modo ha smosso critiche ed offese da parte di migliaia di utenti.

Ad intervenire in merito a quanto accaduto anche Carolina Marconi che, nelle ultime ore si era mostrata particolarmente indignata per l’accaduto. Lei come tante altre persone che hanno affrontato una lunga malattia non hanno trovato né divertente né tantomeno ironico il video postato da Giulia Nati.

È proprio quest’ultima però, nella giornata di oggi a rompere il silenzio in merito al suo gesto spiegando il retroscena e la verità che in pochi hanno compreso. Ecco le sue inaspettate parole in merito al video postato.

Giulia Nati rompe il silenzio: il retroscena e la verità sul video con la flebo al braccio

Il video con la flebo attaccato al braccio non è stato affatto veritiero smuovendo così diverse critiche sul suo comportamento. Quest’ultima infatti, non si trovava realmente in ospedale ma bensì all’interno della propria casa facendo finta di non stare bene.

A seguito delle continue polemiche è la stessa Giulia Nati a rompere il silenzio affermando:

Sto leggendo le vostre risposte e ci tengo a dire che bisogna avere un attimo di humour nella vita, io capisco che ovviamente ci sono persone che stanno male e io in prima persona lo sto vivendo perché ho una persona molto vicina che sta facendo delle cure tutte le settimane, per una cosa molto brutta.

La giovane influencer ha poi proseguito spiegando:

Ma questo non c’entra nulla perché era una cosa scherzosa e chi non lo capisce non dovrebbe stare sui social né in nessun’altra piattaforma. Siete l’esempio di chi è veramente ipocrita, le persone che fanno certi commenti dovrebbero vivere in una campana di vetro. Io sono una persona vera che non prende per il c**o nessuno, fatevi una risata e non rompetemi le scatole. Io ho visto questo video su una pagina e io quando l’ho visto me lo sono immaginato così. È un video scherzoso, basta.

Infine, è proprio la giovane Nati mamma di due bambini a terminare criticando: