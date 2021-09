Giulia Ottonello dopo Amici: “Strade sbarrate”

Era il 2003 e Giulia Ottonello partecipava con grande successo ad Amici di Maria De Filippi, ma poi qualcosa è andato storto. Come per molti, anche la ragazza è finita nel dimenticatoio della televisione e non è riuscita ad affermarsi.

Si sa, il successo dei talent show a volte può essere effimero e spregevole, non tutti riescono a stare sempre sulla cresta dell’onda. Ad oggi, l’insegnante di canto ha un profilo social molto attivo.

Su Instagram alla ragazza è stato fatto notare un articolo che circola in rete e non ha perso tempo a rispondere:

Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi…resterà sempre un mistero.

Al momento, resta sconosciuto il riferimento ad altre persone, quel che è certo è che sembra che qualcuno le abbia messo i bastoni tra le ruote e spiega:

“E permettetemi una precisazione, non si tratta assolutamente di sfortuna, io sono una persona molto fortunata e grata per questo. Si tratta invece di totale indifferenza, si tratta di cattiveria e di molto altro ma non di sfortuna. Lo posso dire con certezza perché lo vivo da quasi vent’anni sulla mia pelle in prima persona. Pace e amore”.