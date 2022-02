Giulia Pauselli è incinta e aspetta un figlio dal suo compagno Marcello Sacchetta. A dare il lieto annuncio sarebbe stato lo stesso ballerino di Amici 21 che sarà ospite nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5.

Le prime indiscrezioni sono emerse dopo la registrazione della nuova puntata avvenuta sabato 12 febbraio negli studi di Roma. Il famoso ballerino nonché conduttore sarà presente al centro dello studio di Amici e annuncerà il lieto evento a Maria De Filippi e ai telespettatori a casa.

La dolce e splendida notizia è trapelata all’interno del profilo Twitter di Amici News che ogni settimana svela retroscena e le anticipazioni che andremo a vedere in puntata. La coppia di ballerini amata da migliaia di telespettatori e fan è pronta a mettere su famiglia, dando alla luce il loro primogenito.

Nella puntata che vedremo andare in onda oggi su Canale 5, sarà presente anche Marcello Sacchetta. Il giovane ballerino e coreografo è stato chiamato da Maria per giudicare gli allievi di ballo e per stilare l’ennesima classifica che servirà prima del serale.

Giulia Pauselli è incinta: l’annuncio di Marcello ad Amici 21

Il ballerino annuncerà la meravigliosa notizia dopo aver votato i ballerini e aver dato vita ad una classifica che servirà ai professori per scegliere chi portare al serale. Marcello Sacchetta nel corso della sua carriera ha ottenuto tantissimi consensi positivi da parte dei fan che, non vedevano l’ora di vederlo presto genitore.

🔴 MARCELLO ANNUNCIA CHE GIULIA PAUSELLI È INCINTA 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 12, 2022

Finalmente il sogno dei fan ma della stessa coppia sembra arrivato perché, la meravigliosa Giulia Pauselli è incinta. All’interno del profilo Twitter Amici News si può leggere: “Marcello annuncia che Giulia Pauselli è incinta”.

Per avere la conferma di questa meravigliosa notizia però, non vi resta che attendere con impazienze e ansia la puntata di Amici 21 che andrò in onda oggi su Canale 5 alle ore 14:10.