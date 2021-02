Giulia Salemi fa preoccupare i fan: “Mi sento male”

L’uscita di Giulia Salemi dalla casa del GF Vip risale a poco tempo fa, ma già la mancanza dal suo fidanzato Pierpaolo Pretelli si fa sentire. La ragazza è molto seguita sui social e da ultimo, è arrivata una dichiarazione che ha preoccupato tutti: “Mi sento male”. Giulia non riesce a smettere si pensare a Pier, che si trova ancora all’interno della casa.

La Salemi, sui social, ha voluto mostrare i messaggi che lei e Pretelli si sono scambiati durante il loro percorso insieme nel GF Vip. Si tratta di parole piene di dolcezza e affetto. Lettere d’amore, post-it divertenti e brevi messaggi sono stati tutti letti dall’influencer e postati nelle sue instagram stories. Rileggere le dolci parole che si è scambiata con Pierpaolo, crea una forte emozione nel cuore di Giulia.

Infatti, nel video, l’ex gieffina dichiara: “Li sto rileggendo ora, mi sento male”, in preda ad una forte commozione. Certo la Salemi non è l’unica a sentire la mancanza. Anche Pierpaolo sta passando dei periodi molto duri, da quanto Giulia Salemi lo ha lasciato solo nella casa. Insomma i due non vedono l’ora di ritornare l’una nelle braccia dell’altro.

Per fortuna, la finale si avvicina e Giulia ha rivelato di essere pronta a trasferirsi a Roma per far si che il suo Pierpaolo possa stare vicino a suo figlio Leonardo. Nel frattempo Gabriele Parpiglia, tramite social, ha iniziato a dire la sua su questo rapporto nato sotto i riflettori. Secondo l’esperto di gossip questa relazione avrà vita molto breve. In effetti, Parpaglia non è l’unico a pensarla in questo modo.

Sono molti quelli che pensano che questo grande amore in realtà si rivelerà un fuoco di paglia. A creare i dubbi più forti è il fatto che, prima di conoscere Giulia, l’ex velino aveva intrapreso una liaison con Elisabetta Gregoraci, terminata in malo modo. Sono tutti in trepidante attesa: come andrà a finire? Lo vedremo con l’inizio del prossimo mese.