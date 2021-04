Giulia Salemi ha conosciuto il figlio di Pierpaolo Pretelli: ecco com’è andata

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP e nonostante il primo periodo è stato ricco di incomprensioni, causa anche Elisabetta Gregoraci, ora Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si stanno godendo appieno la loro storia d’amore.

Il ragazzo sempre aver finalmente ritrovato spensieratezza e felicità, dal canto suo anche Giulia Salemi è riuscita a farsi scivolare addosso le critiche sulla loro relazione e a viversi al meglio i momenti.

Proprio per i più scettici che credevano che loro storia sarebbe durata come un gatto in tangenziale, oggi è giunta la lieta notizia. Sì, perché l’ex velino ha fatto il passo che i fan aspettavano da tempo: presentare suo figlio Leo alla giovane fidanzata.

In diretta in radio, canale RTL 102.5 insieme a Francesco Fredella, Pierpaolo Pretelli ha dato la tanto attesa notizia ai fan:

L’incontro è avvenuto proprio il giorno di Pasqua, il ragazzo si è insomma reso conto che per Giulia prova un sentimento molto importante:

Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia e di quello che lei prova per me. Come l’ha presa lei? L’incontro è avvenuto vicino a casa mia all’aperto ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama tanto i bambini. C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore.