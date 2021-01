Giulia Salemi ha una sorellastra: “Non l’ho mai dimenticata”

Giulia Salemi si sta sicuramente facendo notare, il suo percorso al Grande Fratello Vip era partito un po’ sottotono, ma ormai è tutto in ascesa. La ragazza, oltre all’esperienza nel reality, ora deve pensare anche all’amore.

Seppur abbia oggi litigato con Pierpaolo Pretelli, sembra che la donna sia molto invaghita del suo coinquilino. Anche lui, è molto preso. Dopo il due di picche di Elisabetta Gregoraci ha ritrovato i sentimenti nella bella influencer.

Ora, ad emergere, è un passato inatteso di Giulia Salemi. La concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto una sorrelastra quando era piccola. Si tratta di Nausika Maffi, oggi una ragazza di 22 anni che ha svelato al settimanale DiPiù la storia della sua famiglia.

Nell’intervista, Nausika, spiega di aver vissuto con Giulia quando erano piccole. In particolare, dalla nascita fino all’età di 7 anni, la ragazza 22 enne ha vissuto con l’influencer fin quando la sua mamma biologica non è andata a riprendersela.

Stando al suo racconto, le due erano molto legate. aveva un rapporto davvero speciale. Entrambe avevano difficoltà ad integrarsi e socializzare a scuola, Giulia perché di origini persiane, mentre Nausika per un problema di udito per cui ha dovuto portare l’apparecchio. La giovane racconta:

“Non l’ho mai dimenticata e lei, ne sono convinta, non si è mai dimenticata di me. Lei era tutto per me. Io avevo lei e lei aveva me. Dopodiché la ragazza ha svelato cos’è successo:

Da quel giorno ad oggi non l’ho mai più vista. E mi manca, mi manca sempre da morire. Non ho mai smesso di pensare e Giulia. Andrei al GF Vip? Coglierei l’occasione. Sarebbe bello guardarla negli occhi e chiederle cose si ricorda di me.

Nausika ha cercato anche di scriverle sui social, ma sembra che l’influencer inondata dai messaggi dei fan si sia persa quelli della sorellina. Chissà se Alfonso Signorini le farà rincontrare.