Giulia Salemi rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Mi scivola tutto addosso”

L’ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi è ovviamente tornata in possesso del cellulare. L’influencer ha ovviamente pubblicato il suo primo post, ringraziando ma anche tirando le somme.

Giulia Salemi non è riuscita a battere Stefania Orlando: la migliore amica di Tommaso Zorzi resiste al quinto mese nel reality. Per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli invece, l’avventura è finita.

Sul suo profilo Instagram la ragazza si è lasciata andare ad un lungo e duro sfogo. La ragazza spiega: “Forse qualcuno pensa ancora che io faccio la vittima”. E poi è partita con il lungo pensiero.

L’influencer si sente molto più matura dopo questa esperienza, e durante una notte insonne ha tirato le somme. Le cattiverie fanno male, ma ora lei è disposta a passarci sopra e a cercare di concentrarsi solo sul buono.

“Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta. Voglio farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male.” Nel lungo sfogo scrive:

Eccoci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta. Sapete che c’è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male.