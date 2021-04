Giulia Salemi spiega perché la mamma è andata all’Isola dei Famosi

Il vizio del reality è di famiglia, Giulia Salemi ha partecipato a svariati show, anche in altri paesi e ora sembra essere il turno della mamma. Con non poche difficoltà stiamo vedendo Fariba all’Isola dei Famosi, ma come mai ha scelto di mettersi in gioco?

A svelare i veri motivi è Giulia Salemi a cui era stato promesso proprio dalla mamma di non intromettersi al Grande Fratello VIP e, in parte, ci è anche riuscita. Ma come mai? L’influencer racconta:

Al Grande Fratello avevo detto che mia mamma mi aveva fatto la promessa di non apparire più, quando sono uscita ho scoperto che era nel cast de L’Isola dei Famosi. Era davvero scomparsa e mi sembrava strano, dov’era il trucco? Era in quarantena a firmare il contratto per L’Isola! L’ho scoperto in puntata appena eliminata, ero sotto choc e mi hanno detto ‘tua mamma farà L’Isola‘, io ‘Prego?.

Sembra anche che l’influencer abbia voluto persuadere la mamma dal reality, ma non è servito. Le carte erano già firmate, la donna ha capito di averla presa meglio del previsto, e così ha raccontato:

Mi sono fatta raccontare ma in realtà c’era poco da fare e poco da dire perché il contratto lo aveva già firmato, ho semplicemente accettato la notizia e ho detto ‘va bene‘, l’ho presa meglio di come l’avrei presa in passato, prima avrei detto ‘mamma mi piacerebbe tenere i percorsi separati, io sono la figlia, tu sei la madre‘, oggi invece l’ho presa bene, lei mi ha fatto un discorso e mi ha spiegato tutto, mi ha detto: ‘Io ti ho rispettato e ti ho dato spazio, questo è il mio sogno e vorrei farlo‘.”.

L’influencer ha capito che dietro questa scelta potevano esserci problemi economici, la mamma è infatti estetista e ha spiegato: “Mi ha anche fatto un discorso riguardo al Covid, mi ha spiegato che il suo centro estetico è chiuso e lei non sta lavorando, e L’Isola era sia un’esperienza che una possibilità di lavoro”.

E non solo, si vuole anche mettere in gioco: “Mia madre vuole dimostrare che una donna come lei, con il suo image feeling and power, può arrivare lontano. Mi sta divertendo molto e la seguo, è troppo divertente”.