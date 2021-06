Si sta aprendo un caso nazionale sulla presunta intervista rilasciata dalla mamma di Giulia Stabile al settimanale DiPiù. Quanto riportato sulle pagine del giornale è piuttosto chiaro, ma sembra esserci un retroscena inaspettato.

La mamma di Giulia Stabile sembra (forse) aver parlato con i giornalisti per raccontare il suo rapporto con la ragazza. In questa presunta intervista la donna si sarebbe lamentata degli atteggiamenti dell’ultimo periodo della vincitrice di Amici di Maria De Filippi.

Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro.