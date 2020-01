Giuliana De Sio in lutto, scomparso Alfonso De Sio, padre dell’attrice Grave lutto per Giuliana De Sio, si è spento Alfonso De Sio, il padre dell'attrice; ecco come lo ha salutato per l'ultima volta sui social

Giuliana De Sio in lutto, scomparso all’età di 92 Alfonso De Sio, padre dell’attrice. L’uomo, noto avvocato e scrittore, si è spento il 21 gennaio 2020 intorno alle 8 di mattina. Si trovava nella sua abitazione insieme alla sua terza mogie. Addolorate le figlie, Giuliana e Teresa De Sio. Alfonso De Sio, padre dell’attrice Giuliana De Sio e della cantautrice Teresa De Sio, si è spento nella sua casa martedì, 21 gennaio. Con lui c’era la sua terza moglie. L’uomo soffriva da tempo di problemi cardiaci e, secondo i medici, sarebbe stato stroncato da un infarto intorno alle 8 di mattina. Giuliana De Sio ha voluto rendergli omaggio sulla sua pagina Facebook postando una loro foto insieme accompagnato da un breve saluto. “Ciao. Papa” Due parole soltanto per esprimere un dolore straziante che ogni figlio che ha perso un genitore conosce bene. Siamo consapevoli di non essere immortali e sappiamo bene di essere destinati a lasciare questo mondo. I figli sanno che, un giorno, potranno perdere i loro genitori ma il dolore che si prova è tanto e ti squarcia l’anima. Numerosi i commenti di cordoglio sotto il post di Giuliana De Sio. I suoi fan si sono stretti intorno a lei cercando di aiutarla e sostenerla con il loro affetto in questo momento così difficile. Alfonso De Sio era nato a Cava de’ Tirreni, Salerno, nel 1928. Di professione avvocato, aveva svolto il suo lavoro con passione e determinazione, ricevendo 5 anni da la medaglia d’oro dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Salerno per i 50 anni di attività. Il padre di Giuliana De Sio era conosciuto come “Don Alfonso”, da amici e conoscenti. Oltre ad essersi laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, era anche un talentuoso scrittore. Aveva studiano vari lingue straniere: cinese, francese, tedesco e inglese e, in seguito, arabo e russo. Ha pubblicato diversi libri per la casa editrice Marlin. Il nostro pensiero va alla sua famiglia in questo momento così doloroso.