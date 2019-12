Giulio Golia lascia Le Iene Show: la pausa dopo 20 anni, annunciata su Instagram, ma la verità è un’altra Giulio Golia lascia Le Iene show? Il post su Instagram ha preoccupato i fan, ma la verità dietro alla confessione è un'altra. Ecco cosa sta succedendo

Giulio Golia lascia lo storico programma Le Iene Show? Qualche giorno fa il noto conduttore e giornalista ha pubblicato un post su Instagram che ha immediatamente preoccupato i fan, ma la verità è un’altra

La pausa che ha annunciato lo storico amico di Nadia Toffa riguarda solo il periodo natalizio, il conduttore tornerà a lavorare regolarmente a gennaio. La Iena aveva infatti scritto su Instagram:

“Per un po’ lascerò a casa la mia seconda pelle. la divisa da iene che ormai mi accompagna da più di 20 anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre”

Tuttavia il conduttore, ha aggiunto degli hashtag che erano abbastanza chiari #civediamoagennaio #buonefeste. Sul suo profilo, dopo il post, si era scatenata una vera e propria bufera. Per questo il conduttore è stato costretto a precisare: “vado via solo per Natale”

Giulio Golia ha attraversato un anno molto duro, oltre la perdita della collega nonché amica Nadia Toffa, il giornalista ha perso anche la mamma a cui era molto legato. La nota positiva è che sicuramente queste vacanze faranno bene al giornalista che ha sicuramente bisogno di riposo

Il programma, come sopra annunciato, tornerà regolarmente in onda con lo stesso format a Natale. Giulio Golia è in servizio a Le Iene da più di vent’anni ed è uno degli inviati del programma più amato dal pubblico italiano. Il programma l’ha reso famoso in tutta Italia ed è proprio a quella divisa nera che deve il suo successo.