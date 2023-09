Giuseppe Garibaldi accusato di omofobia al GF: la frase choc

Nel corso delle ultime ore, Giuseppe Garibaldi è finito nel mirino delle polemiche sui social per via di un gesto clamoroso commesso nella casa del Grande Fratello. Il celebre gieffino ha ricevuto accuse di omofobia a causa di una frase che lui stesso ha pronunciato all’interno della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante sia iniziata da poche settimane, la nuova edizione del Grande Fratello è già oggetto di numerose chiacchiere in rete. Senza alcuna ombra di dubbio, tra i protagonisti più amati e popolari spunta il volto di Giuseppe Garibaldi.

Nel corso delle ultime ore, il diretto interessato è finito al centro della cronaca rosa e, questa volta, a renderlo protagonista di un gossip è stata una frase che lui stesso ha pronunciato nella casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, mentre intratteneva una conversazione con i suoi coinquilini, il bidello si è reso protagonista di un vero e proprio scivolone il quale gli potrebbe costare seri provvedimenti.

Il ragazzo calabrese ha pronunciato una frase che di certo non è passata in osservata al pubblico italiano. Queste sono state le sue parole:

I miei amici mi hanno detto mi raccomando non fare u ri**hione.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la regia del programma avrebbe censurato la parola incriminata. Alla luce di questo, sul web sono emerse numerose polemiche: c’è chi ha commentato negativamente tale episodio e chi invece ritiene che Giuseppe non può essere accusato in quanto la censura da parte della regia non consente di captare bene la parola che lui stesso ha pronunciato.