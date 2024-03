Giuseppe Garibaldi non si nasconde più, il gesto per Beatrice Luzzi dopo la sconfitta sconvolge i fan

Dopo 7 mesi ricchi di emozioni e colpi di scena è giunta al termine l’ultima edizione del Grande Fratello. Perla Vatiero ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi, la quale ha conquistato un secondo posto per molti immeritato. Per quale motivo Giuseppe Garibaldi si è recato dalla sua ex fiamma prima che dalla sua amica vincitrice?

Giuseppe e Beatrice al Grande Fratello

Ecco le parole dell’ex gieffino in merito alla sua reazione post-vittoria .

Perla Vatiero vince il Grande Fratello

Dopo 7 mesi di reclusione, colpi di scena, rinunce e diversi stati d’animo, i finalisti si sono diretti verso quella che è stata l’ultima puntata del Grande Fratello. A contendersi la finale Beatrice, Perla, Massimiliano, Rosy, Simona e Letizia.

Quest’ultima è stata eletta come finalista nel corso del primo televoto, quando ad abbandonare la casa sono stati Greta e Sergio. Tra i finalisti il primo ad essere eliminato è stato Massimiliano Varrese seguito poi da Simona Tagli e da Letizia Petris.

Beatrice e Giuseppe

Il trio d’oro ha visto invece una grande escalation di tensione tra Beatrice, Perla e Rosy Chin, indubbiamente tre grandi protagoniste di quest’ultima edizione. La cuoca ha però dovuto lasciare spazio alle altre due donne, in quanto il televoto le ha nettamente premiate.

Come molto spesso accade, Beatrice e Perla hanno poi spento gli interruttori di tutta la casa e si sono recate in studio da Alfonso per conoscere l’esito del verdetto. Con grande sorpresa di molti è stata proprio la giovane napoletana a vincere il reality mentre Beatrice Luzzi si è dovuta accontentare del secondo posto.

Il gesto di Garibaldi verso la seconda classificata

Credits: Mediaset Infinity

Nei primi mesi di permanenza della casa, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono rivelati molto intimi e vicini l’uno all’altra. I due hanno avuto modo di iniziare una relazione che però è terminata poco dopo a seguito delle divergenze caratteriali da loro manifestate.

Hanno poi litigato per un certo periodo di tempo, salvo poi riprendere il controllo sulla situazione verso la fine del programma. Giuseppe Garibaldi ha però deciso di compiere un gesto che ha fatto capire a tutti come in realtà tenga molto all’attrice dai capelli rossi. Il bidello è infatti corso da lei non appena Alfonso Signorini ha rivelato l’esito del verdetto finale. Beatrice e Giuseppe La prima persona che ho abbracciato non è stata Perla, ma sono andato direttamente da Beatrice perché sapevo quanto lei tenesse alla vittoria.

Con queste parole Giuseppe Garibaldi ha fatto trasparire il grande affetto che prova verso l’attrice con la quale condividerà il palco di Verissimo proprio tra qualche giorno. Sicuramente l’uomo si è reso conto di aver assunto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti, dichiarando che avrebbe dovuto proteggere Beatrice quando invece si è limitato ad aggredirla. Fra di loro sarà possibile un ritorno di fiamma oppure il loro affetto si è spento per sempre?