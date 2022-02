Giusy Ferreri è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo durante la puntata andata in onda ieri sabato 12 febbraio. La grandissima cantante reduce da Sanremo 2022 ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata che in pochi conoscevano.

L’artista intervistata dalla conduttrice di Canale 5 ha parlato della sua lunga carriera fatta di duro lavoro e di grandissimo impegno. L’esperienza sul palco dell’Ariston infatti, è arrivata dopo un lungo percorso che le ha portato tantissime soddisfazioni e grandi traguardi.

Giusy è una delle cantanti italiane più apprezzate per il suo timbro di voce così particolare e caldo. L’esperienza al Festival di Sanremo 2022 terminato con la vittoria di Mahmood e Blanco ha lasciato l’amaro in bocca all’artista che, non si aspettava di arrivare in fondo alla classifica.

Un grandissimo dispiacere che la stessa Ferreri ha condiviso con Silvia Toffanin e con tutti i telespettatori a casa che l’hanno seguita in prima serata su Rai 1. Nonostante la sua posizione nella classifica del Festival, Gius Ferreri ha svelato alcuni importanti progetti di vita che vedono protagonista sua figlia Beatrice.

Giusy Ferreri ospite a Verissimo: il desiderio di una seconda figlia

L’amatissima cantante dopo la delusione e il rammarico per come è andata Sanremo, ha voluto spendere alcune parole in merito: “Sono rimasta un po’ delusa perché non mi aspettavo di arrivare in fondo alla classifica. Poi me ne sono fatta una ragione, alle volte proponi una canzone che non è giusta per il momento”.

Nonostante questa parentesi importante della sua vita, Giusy Ferreri ha svelato a Silvia Toffanin la voglia di avere un altro figlio. La sua primogenita Beatrice infatti, continua a manifestare la voglia di avere una sorellina da coccolare e con cui giocare.

Una proposta che ha catturato l’attenzione della cantante che afferma: “Ha una personalità forte, è intelligente, attenta. Già si mette il rossetto. Se sto pensando a un altro figlio? Sì, Beatrice me lo chiede, anzi vorrebbe la sorellina”.