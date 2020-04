Gli italiani, in quarantena, amano il gossip Ecco cosa amano fare gli italiani durante la quarantena: gossip

Quello del gossip relativo al mondo dello spettacolo è sempre stato un settore in continua proliferazione, del resto anche ai più distaccati interessa sempre sapere cosa sta facendo il vip di turno. Certo, c’è chi non corre in edicola a comprare l’ultima edizione del magazine del momento, ma tra Instagram e il web, sicuramente una capatina rispetto a quello che accade tra vip e reali, l’abbiamo fatta tutta ogni tanto.

Con la tecnologia e il web le informazioni corrono veloce, così come lo fa il gossip. L’attenzione per queste tematiche ha una grande presa sugli utenti del web e durante la quarantena non abbiamo che avuto la conferma. I social network così come le riviste di gossip hanno sostituito i giornali letti al bar perché del resto, i quotidiani e le riviste di informazioni parlano solo di Coronavirus.

Sappiamo che è necessario informarsi certo, ma non stupisce anche il desidero di distogliere lo sguardo dal grande flagello che ha colpito il nostro paese per dedicarsi a qualcosa di più spensierato, il gossip ad esempio.

Quali sono in questo momento di quarantena gli argomenti preferiti dai cacciatori di gossip? Si parte sempre dalle trasmissioni televisive di riferimento, su tutte il Grande Fratello, Uomini e Donne e Live – Non è la D’Urso. Se il GF è terminato soltanto poche settimane fa, in auge è tornato invece Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi che però ha proposto un nuovo format: il corteggiamento con le parole a distanza.

A destare sempre enorme interesse è anche il mondo del calcio, d’altra parte il binomio calciatore e mondo spettacolo è qualcosa che ha sempre attirato l’interesse di numerose persone.

Anche la musica non è esente da questa dinamica, in particolare ci sono artisti che sembrano seguitissimi, non solo da appassionati della musica ed esperti, ma da fan che sono interessati alla loro vita e alle loro giornate. Qualche esempio? Tra le cantanti più amate di sempre c’è Emma Marrone, da sempre al centro di gossip per le sue relazioni amorose, ma anche dei suoi problemi di salute e Elettra Lamborghini. Quest’ultima in particolare, dopo la sua performance a Sanremo, è diventata una vera star del web.