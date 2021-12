Gracia De Torres è da poco diventata mamma di due gemelli. Per raggiungere il suo sogno si è ritrovata costretta a dover affrontare molti ostacoli, ma alla fine ha stretto tra le braccia la cosa più bella che la vita possa regalare, due bellissimi bambini.

Dopo il parto, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, conduttrice e modella, ha voluto mostrare il suo corpo. Si è detta fiera delle cicatrici e dei lividi, fiera di guardarsi allo specchio e mostrarsi al naturale.

Gracia De Torres ha affrontato momenti difficili dopo la sua partecipazione al famoso programma tv. Non aveva le sue cose e non è stato facile per lei riuscire a rimanere incinta. Dal 2018, è sposata con il cestista Daniele Sandri e oggi, finalmente, è diventata mamma.

Anche il parto non è stato semplice, i medici hanno dovuto ricorrere ad un cesareo d’urgenza. Oggi la conduttrice si ritrova con un corpo cambiato, con il seno dolorante, le braccia piene di lividi e una cicatrice che fa male. Ma ha realizzato il sogno più grande e basta guardare quelle due creaturine, per dimenticare tutte quelle lacrime e quei dolori del passato.

In un post sul suo profilo Instagram, Gracia De Torres ha pubblicato delle foto post-parto e un lungo sfogo. Parole in cui tante neo mamme si sono riconosciute.

Il post di Gracia De Torres

5 giorni POSTPARTUM Cesareo di emergenza, preso intorno a 18/19kg, e niente questa sono io, NIENTE É FACILE, NULLA È IMPOSSIBILE. Forse non è la foto più bella o il corpo a cui siete abituati. Ma mi sono sempre mostrata come sono. Orgogliosa del mio corpo, del mio momento, del NOSTRO MOMENTO. Felice della mia cicatrice, dei dolori orribili al seno per il latte e delle notte insonne. Ma di quello che sono più orgogliosa è di mio marito @riosandri_2, che è la persona più meravigliosa che esiste, grazie pap per curarmi sempre così tanto. P.s la striscia sopra la pancia è di un cerotto gigante, ma come sospettavo ho anche le smagliature. P.s1 non disperate!!! Vi presenterò i gemellini, datemi solo tempo per farmi una doccia 😂😬.

In un secondo post, la modella ha presentato i due nuovi arrivati. Due angioletti che dormono l’uno accanto all’altro.

𝐵𝐿𝑂𝑂𝑀 𝐸 𝑁𝐴𝑇𝐻𝐴𝑁𝐴𝐸̈𝐿 𝑆𝐴𝑁𝐷𝑅𝐼 𝐷𝐸 𝑇𝑂𝑅𝑅𝐸𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐺𝐴𝑆.

I due gemellini sono nati una settimana in anticipo, il 28 novembre 2021, alle ore 09:02 e 09:04.