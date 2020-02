Grande Fratelli Vip. Pago litiga con Serena per un like Ieri sera nella casa più spiate d'italia, Grande Fratello Vip, Pago si infuria con Serena per un like che quest'ultima a lasciato ad una foto della sua vecchia fiamma Alessandro

Come sempre anche ieri sera la puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con il botto. La coppia Serena e Pago, di nuovo in bufera. Infatti dopo la separazione a Temptation Island Vip, si sono ritrovato al Grande Fratello Vip, ma le polemiche non mancano. Questa sera era aspettata come ospite anche Miriana ex moglie del cantante, che però a deciso di non presentarsi, in quanto troppo indignata per la situazione.

Lo stesso non è per il fratello di Pago, Pedro, il quale ha tutte le intenzioni di metterlo in guardia. Porta con se portando le prove della presunta presa in giro di Serena. Infatti nel corso della puntata, Pedro fa mandare sul monitor gigante della casa, la foto del ex tronista Alessandro mezzo nudo e il like di Serena come approvazione della foto.

Il fratello di Pago prosegue :”Opinione comune, i tuoi amici, la tua famiglia pensano che ti stai concentrando troppo su di lei. Ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama, ti aspetta fuori. Per il tuo bene dovrebbe andare via. Quando esci vi chiarite, ha messo un like ad Alessandro”.

inaspettatamente Pago in prima battuta, prende le difese della sua fidanzata, spiegando che è stato lui che l’ha voluta in casa. Serena prende la palla al balzo e risponde alle accuse cosi:” è uno scatto di un bel ragazzo, mi fa piacere mettere un like. Se ci fosse qualcosa da nascondere non lo avrei messo”.

Forse le parole di Serena non sono state ben accette da Pago, il quale replica immediatamente:” bhe a me non piace, un like non vuol dire niente, questo però poteva essere evitato, visto come sono stato io. A lei manca la sensibilità, questa ne è la dimostrazione”. Tutto ciò fa scaldare gli animi e c’è aria di tempesta tra i due. la storia non finisce qui.