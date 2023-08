Grande Fratello, Alfonso Signorini contatta mamma e figlio Vip ma riceve un clamoroso no: di chi stiamo parlando

Quasi tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello. Il programma, al cui timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, è pronto a tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Nel corso delle ultime ore il giornale ‘Dagospia’ ha reso pubblica una clamorosa indiscrezione in merito al padrona di casa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stando a quanto rivelato dal giornale di Roberto D’Agostino, Alfonso Signorini avrebbe contattato una coppia formata da mamma e figlio, invitandoli ad entrare in casa, ma ricevendo però un clamoroso no. Pare che il conduttore avrebbe invitato Brigitte Nielsen e Killian Gastineau ad entrare in casa, ma l’attrice avrebbe rifiutato l’invito del giornalista.

Queste sono state le parole del giornale a riguardo:

Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello. Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis.

Per mamma e figlio non sarebbe stata la prima partecipazione ad un reality. Ricordiamo infatti che Killian Nielsen ha partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Per quanto riguarda Brigitte Nielsen, invece, è stata una delle protagoniste della prima edizione de La Talpa. Dopo la pubblicazione dell’indiscrezione, i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio e non esporsi in merito al gossip emerso sul loro conto.

Non ci resta che attendere il prossimo 11 settembre per scoprire quali saranno i personaggi Vip e Nip che varcheranno la famosa porta rossa per iniziare la loro avventura nella casa più spiata d’Italia. Ne vedremo sicuramente delle belle.