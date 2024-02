Grande Fratello, Alfonso Signorini e la battuta a Cesara Buonamici: come ha reagito la giornalista

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, il presentatore Alfonso Signorini fa una pessima battuta a Cesara Buonamici. La giornalista non la prende per niente bene

Nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda Alfonso Signorini si è reso protagonista di una particolare battuta a Cesara Buonamici, sua compagna di viaggio in questa avventura Mediaset. La giornalista del Tg5, però, ha reagito male e non sembra gradire le parole che il direttore della rivista Chi ha appena pronunciato in studio. Cosa avrà mai detto il conduttore alla giornalista?

Il conduttore del Grande Fratello aveva appena messo faccia a faccia Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. E aveva anche chiacchierato con Federico che, dopo la diretta di lunedì scorso, non stava bene. Greta, invece, era in procinto di incontrare il nonno, che non vedeva l’ora di riabbracciare.

Il presentatore del Grande Fratello, parlando del nonno di Greta, lo ha descritto come una persona speciale che ama tantissimo ballare. “È un ballerino pazzesco… Ama ballare nelle balere…“. Queste le sue parole, prima di rivolgere una battuta alla sua compagna di studio che non ha gradito il riferimento.

Rivolgendosi a Cesara Buonamici, dopo aver lodato il nonno di Greta sulle sue doti di ballerino e aver raccontato le sue frequentazioni delle balere, le fa una battutaccia che si poteva sicuramente risparmiare.

“Cesara potresti fare coppia con nonno Giovanni no?”. Gelo in studio. Praticamente Alfonso Signorini ha dato dell’anziana signora, della nonnina, a Cesara Buonamici (che, lo ricordiamo per dover di cronaca, ha 67 anni). E lei non è rimasta impassibile, ha reagito in un modo che ha spiazzato lo studio.

Grande Fratello, Cesara Buonamici risponde ad Alfonso Signorini per la battuta appena detta in studio

L’opinionista del Grande Fratello prima ha fatto una risatina amara, poi non ha nascosto la sua perplessità e indignazione di fronte a quelle parole. Rispondendo per le rime al conduttore, tra gli applausi in studio.

“Sei veramente una brutta persona, una brutta persona… E te lo voglio ridire… Ed era da tanto che non te lo dicevo“. Mai scherzare con l’età di una signora!