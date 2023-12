Grande Fratello, Alfonso Signorini risponde alle parole di Pupo: “Se ti faceva schifo perché hai rinnovato il contratto?”

In questi ultimi giorni il nome di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il cantante ha sparato a zero sulla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello. Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo andata in onda, Alfonso Signorini ha deciso di replicare alle parole del cantante.

Questo è quanto dichiarato da Pupo in merito alla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello:

Ho fatto per due anni l’opinionista del Grande fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re.

Ospite di Verissimo, Alfonso Signorini ha deciso di rispondere al cantante e commentare quanto dichiarato sul reality. Queste sono state le parole che il conduttore ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin:

È stata una doccia fredda, con lui ho sempre avuto un buon rapporto e sentirmi dire delle cose da lui, mi ha freddato.

E, continuando con il suo discorso, Alfonso Signorini ha aggiunto: