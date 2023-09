Grande Fratello, Angelica Baraldi ha mentito? La segnalazione choc

Il Grande Fratello ha aperto i battenti lunedì 11 settembre e già sta facendo molto chiacchierare. Dei 15 inquilini che ieri sera hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, una sta facendo particolarmente discutere. Si tratta di Angelica Baraldi che, secondo alcuni, avrebbe mentito nel video di presentazione andato in onda.

Angelica Baraldi ha mentito nella clip di presentazione del Grande Fratello? Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni sulla nuova concorrente del reality che stanno facendo molto discutere. A detta di qualcuno, infatti, la gieffina vivrebbe una vita diversa da quella che ha raccontato nel video di presentazione andato in onda durante la prima puntata del Grande Fratello.

Queste sono state le parole di presentazione di Angelica:

Sono Angelica, ho 26 anni, sono di Modena e lavoro in una azienda informatica. Sono una iperattiva, non sto mai ferma. Ho fatto qualsiasi tipo di sport. Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono stati sempre molto ingombranti nei miei confronti, quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia. Credevo fosse giusto per il mio futuro e questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me. Sono fidanzata con Riccardo, lui ha colmato tutte le mancanze. Ha scelto lui il mio vestito: in queste cose è più bravo di me. Se mi guardo allo specchio mi piaccio. Se dovessi descrivermi con un animale sceglierei la tigre del Bengala: affascinante ma anche estremamente pericolosa.