Grande Fratello, Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano sono tornati insieme? L’indiscrezione

Lo scatto social condiviso dai due ex gieffini non è passato inosservato

I più fedeli telespettatori del Grande Fratello ricorderanno senza ombra di dubbio Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano, ex concorrenti del reality nell’edizione che andò in onda nel 2011. All’interno della casa più spiata d’Italia tra Angelica e Ferdinando nacque un’emozionante storia d’amore naufragata però pochi medi dopo la fine del programma.

Nel corso delle ultime ore i nome degli ex concorrenti del Grande Fratello sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Agli occhi dei più attenti non è passato inosservato lo scatto che l’ex gieffina ha condiviso sulla sua pagina Instagram. Nel dettaglio, Angelica Livraghi ha reso pubblico uno scatto che la ritrae molto vicina a Ferdinando.

Inutile dire che l’immagine in questione, in queste ultime ore, sta facendo chiacchierare i moltissimi giornali di gossip. Al momento non sappiamo se tra Angelica e Ferdinando ci sia un ritorno di fiamma. Solo un anno fa, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva descritto il rapporto con Ferdinando Giordano con queste parole:

Abbiamo iniziato a risentirci, poi è venuto da me in toeletta a portare il suo cane Kleo. Siamo amici ed è bello così.

Al momento i diretti interessati non si sono ancora esposti sulla questione quindi non ci è dato sapere se si tratta di un ritorno di fiamma o di un semplice scatto condiviso in amicizia. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Angelica e Ferdinando romperanno il silenzio e si esporranno su questa vicenda tanto chiacchierata.

Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano: perché si sono lasciati

Come già anticipato, Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano si sono lasciati poco dopo la fine dell’undicesima edizione del Grande Fratello. A rivelare i motivi della rottura sono stati alcuni degli ex inquilini della coppia. Tra questi, Rajae Bezzaz, oggi inviata di Striscia la Notizia, ha rivelato che: