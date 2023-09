Grande Fratello, Carlo Alberto Mancini una furia contro Alfonso Signorini: il motivo

Claudio Roma è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Il gieffino ha fatto molto parlare di sé sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per via del suo difficile passato. Nelle ultime ore Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché migliore amico di Claudio, si è scagliato duramente contro Alfonso Signorini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Carlo Alberto Mancini contro Alfonso Signorini. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha per niente apprezzato le parole che il giornalista ha utilizzato nei confronti del suo migliori amico. Per questo motivo, dunque, Carlo si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro il conduttore.

Inizia con queste parole l’attacco dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne rivolto ad Alfonso Signorini:

Sono passati alcuni giorni ma non riesco a non esprimere la mia indignazione e il mio profondo sgomento rispetto alla leggerezza con cui è stata usata quella parola durante la presentazione di Claudio. Alcuni termini, se non vengono adeguatamente specificati i confini, possono essere interpretati in maniera molto più pesante rispetto a quello che è effettivamente accaduto.

E, continuando, Carlo Alberto Mancini ha poi aggiunto:

Penso che si possano dire cose anche delicate, ma in quel caso ci voglia molta più attenzione per rispetto al dolore che rappresentano. Non trovo giusto buttare una bomba cosi senza poi dedicare il giusto spazio affinché l’interessato possa argomentarla e mi auspico che ciò accada in futuro.

Nelle scorse ore anche Claudio Roma si è scagliato contro il conduttore, affermando di aver utilizzato contro di lui dei termini molti forti. Al momento Alfonso Signorini ha deciso di rimanere in silenzio e di non replicare alla questione che lo vede protagonista.