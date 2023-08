Grande Fratello, c’è il nome del secondo concorrente ufficiale: è una famosa attrice

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality, al cui timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, si prepara a tornare in onda a partire da lunedì 11 settembre. Formato il cast Vip che presto inizierà la sua avventura nella casa più spiata d’Italia; dopo aver ufficializzato il nome di Alex Schwazer in queste ore è stato reso noto anche quello di una famosa attrice.

Beatrice Luzzi sarà una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello? Nel corso delle ultime ore l’attrice ha confermato le voci che la vedevano nel cast del reality tramite un video condiviso sulla sua pagina Instagram.

Beatrice Luzzi “conferma” la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello 👀🔥. #GF pic.twitter.com/U4Ga7xJKwH — gfvipnews_ (@gfvipnews_) August 22, 2023

Queste sono state le parole con cui Beatrice Luzzi ha ufficializzato la sua partecipazione nella prossima edizione del Grande Fratello:

Cari amici e care amiche, so che è uscita una notizia ancor prima di digerirla, o meglio di definirla, ma così è. Cosa posso dire: pregate per me… ciao.

Beatrice Luzzi: chi è la concorrente della nuova edizione del Grande Fratello

Per anni Beatrice Luzzi è stato una delle protagoniste principali della soap Vivere. Qui l’attrice vestita i panni di uno dei personaggi più cattivi di sempre. Si tratta di Eva Bonelli, la figlia dei locandieri Giovanni e Mirella.

L’attrice è lontana dal mondo della tv da molti anni e la sua partecipazione al Grande Fratello potrebbe essere un’occasione per rimettersi in giorno. La partecipazione di Beatrice Luzzi nella nuova edizione del reality era già stata annunciata da ‘Tv Blog’ e dal sito ‘DavideMaggio.it’. Oggi, dopo le numerosi voci in circolazione, l’attrice ha deciso di confermare i rumors che stanno circolando sul suo conto con un video condiviso sulle sue pagine social.