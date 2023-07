Grande Fratello, Cesara Buonamici è la nuova opinionista: le parole della giornalista del Tg5

Queste le parole della giornalista: "Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima?"

Dopo i numerosi rumors in circolazione, ormai non ci sono più dubbi: Cesara Buonamici è la nuova e unica opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. Nel corso della giornata di venerdì 28 luglio Mediaset ha reso pubblica la notizia con un comunicato ufficiale. Scopriamo insieme quali sono state le prima parole della giornalista riguardo la sua nuova avventura professionale.

Sarà un’edizione del Grande Fratello del tutto nuova quella che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Tra le tante novità presentante da Mediaset c’è la presenza di Cesara Buonamici come unica opinionista. Come già anticipato, nel corso delle giornata di venerdì 28 luglio Mediaset ha annunciato la notizia con un comunicato ufficiale:

La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni e sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00.

Ma quali sono state le prime parole della giornalista riguardo la sua nuova avventura professionale? Scopriamolo insieme.

Cesara Buonamici, arriva il commento della giornalista sulla sua nuova avventura lavorativa

In un’intervista rilasciata a ‘TAG24’, Cesara Buonamici ha rotto il silenzio e si è espressa riguardo quella che sarà la nuova avventura professionale. La giornalista si è mostrata soddisfatta e contenta del ruolo che andrà a coprire nella nuova edizione del Grande Fratello. Queste sono state le sue parole a riguardo: