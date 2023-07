Grande Fratello, Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista? L’indiscrezione bomba

Manca ancora molto all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e, nonostante ciò, non si ferma il gossip sul reality più amato e seguito di sempre. Dopo le indiscrezioni emerse in merito ai primi concorrenti che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia a settembre, in queste ultime ore è emersa la notizia bomba secondo Cesara Buonamici sarebbe in trattativa con il reality per diventare la nuova opinionista.

Cesara Buonamici sarà una delle opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello? A rendere pubblica la notizia è stato il giornale ‘Dagospia’ secondo cui il volto noto del TG 5 sarebbe in trattativa per diventare l’opinionista della prossima edizione di uno dei reality più amati e seguiti di sempre.

Queste sono state le parole del giornale diretto da Roberto D’Agostino a riguardo:

Chi prenderà il posto delle uscenti Bruganelli e Berti? I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo, dove sarebbe apparso un nome a sorpresa: quello di Cesara Buonamici. Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5.

E, continuando, ‘Dagospia’ ha poi aggiunto:

Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione, sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione. Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi.

Al momento c’è da dire che si tratta solamente di un gossip dal momento che nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito il rumor in circolazione.

Inutile dire che la notizia ha attirato l’attenzione di tutti e sono molti coloro che non vedono l’ora di scoprire di più sul gossip tanto chiacchierato in questi ultimi giorni. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda.