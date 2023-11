Grande Fratello, Ciro Petrone rivela: “Perché ho abbandonato la casa”

Ciro Petrone è stato ospite di una delle ultime puntate di Verissimo andate in onda su Canale. L’ormai ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin il vero motivo che l’ha spinto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda, Ciro Petrone ha reso pubblica la sua decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello. La notizia ha creato un certo scalpore tra i fan del reality e lo stesso Ciro ha spiegato la sua decisione in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

L’esperienza non è stata facile, io sono un uomo di casa, mi piace stare con la mia famiglia e poi sono abituato a vedere spesso i miei amici. Per me chiudermi in una casa con 20 sconosciuti non è stato facile, anche se sono stato io a sceglierlo.