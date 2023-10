Grande Fratello, clamoroso ritorno nella casa: ecco la nuova e famosa concorrente

Il Grande Fratello non sta passando un buon momento. A quanto pare, dopo molti anni di trasmissione, pare che il reality stia facendo molta fatica ad andare avanti, proprio nell’ultima puntata è accaduto un episodio molto preoccupante.

Precisamente, oltre all’aria pensate e l’atmosfera nervosa, il reality show dopo parecchi anni ha dovuto rivivere la difficoltà nella costruzione della puntata durante la diretta. Ma a cercare di salvare il tutto, ci sta provando il conduttore.

Difatti, Alfonso Signorini ha deciso di calare l’asso, precisamente far sapere anticipatamente l’entrata di Letizia Petris. Si tratta di una scelta sicuramente estrema, ma che potrebbe permettere al GF una risalita, convincendo Pier Silvio Berlusconi a puntare nuovamente su di Alfonso per la prossima stagione.

Grande Fratello, clamoroso ritorno nella casa: ccco la nuova e famosa concorrente

Su X (ex Twitter), un utente e amante del programma ha scritto: “Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata, hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante”.

“Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata raccontano, non accadeva da decenni. La chiusura anticipata diventa un’ipotesi sempre più concreta”. Per salvare il programma, stanno iniziando a circolare voci di un possibile cambio di conduzione.

Sempre sul social in questione, si legge: “Nei toto nomi per i possibili ed eventuali sostituti alla conduzione del #grandefratello si inizia a fare un solo nome, quello di Silvia Toffanin, figura che verrebbe ben vista e non solo dai dirigenti Mediaset”.

Per provare a rimediare alla perdita preoccupante di ascolti, pare che Alfonso Signorini voglia puntare tutto su una nuova entrata. A detta di Letizia Pretis, potrebbe trattarsi di Soleil Sorge. Ad oggi però, la voce non vede conferme né smentite.

Le parole di Letizia sembrano comunque indirizzate verso questa novità. Difatti, oltre che riempire di complimenti l’influencer ed ex gieffina, ha anche ammesso di avere un desiderio, cioè quello di poterla incontrare.

“Ti giuro è un’icona proprio per me, è un mix tra Heidi e Beatrice” e una persona che non perde mai il controllo. “A parte che è una fig* assurda”, ha concluso la Petris. E subito i telespettatori hanno mangiato la foglia: “Ecco, questo è un discorso organizzato per far entrare Soleil”. E se le voci si concretizzeranno, sicuramente riuscirà ad esaudirlo.