Grande Fratello, Claudio Roma ha bestemmiato? Il video fa discutere

Nonostante sia iniziata solamente da una settimana, la nuova edizione del Grande Fratello sta facendo molto chiacchierare. In queste ultime ore all’interno della casa più spiata d’Italia è emersa la prima ipotesi di bestemmia che ha coinvolto il concorrente Claudio Roma. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Claudio Roma ha bestemmiato all’interno della casa del Grande Fratello? Come già anticipato, in queste ultime ore il concorrente sta facendo molto parlare di sé per via di alcune parole che non sono di certo passate inosservate ai telespettatori. In seguito alla sua esclamazione, molti hanno accusato Claudio Roma di aver bestemmiato.

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?😅#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

Le immagini che immortalano questo momento stanno facendo il giro del web ma sono poco chiare, dal momento che non dimostrano affatto quanto sostenuto dai molti utenti. Al momento, dunque, non abbiamo la certezza che all’interno della casa del Grande Fratello sia stata pronunciata una bestemmia.

Sicuramente gli autori del reality stanno lavorando per far luce sulla vicenda in modo da prendere provvedimenti qualora venissero confermate le ipotesi che in queste ultime ore stanno circolando sul web. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se nei confronti di Claudio Roma verranno presi dei provvedimenti.

Grande Fratello, chi è Claudio Roma, il nuovo concorrente del reality

Nella clip di presentazione che ha preceduto il suo ingresso in casa, Claudio Roma ha affermato di essere un piccolo imprenditore che opera nel campo del wellness. Queste sono state le sue parole a riguardo: