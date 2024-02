Il Grande Fratello questa volta ha deciso di agire nei confronti dei concorrenti dopo le ripetute violazioni del regolamento. La regia proprio come il pubblico a casa si è mostrato stanco dei comportamenti negativi di alcuni gieffini che continuano a non rispettare le richieste e le regole del reality.

Dopo una serie di avvertimenti da parte del programma, quest’ultimo ha deciso di prendere un provvedimento importante nei loro confronti. Una vera e propria punizione che questa volta ha coinvolto l’intero gruppo e che riguarda il loro budget settimanale in merito alla spesa. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, concorrenti violano il regolamento: la punizione sul budget settimanale

La regia nei giorni scorsi ha così condiviso all’interno della Casa più spiata d’Italia un comunicato ufficiale nei confronti di tutti i concorrenti. Al suo interno veniva spiegato come il budget settimanale destinato alla spesa sia stato diminuito del 30%.

A leggere la decisione in merito a quanto accaduto è Fiordaliso e Federico che davanti al resto dei concorrenti hanno affermato: “Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224€. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!“.

Subito dopo la lettura del regolamento all’interno della casa si è tenuto un duro confronto. Ancora una volta Varrese ha manifestato la sua contrarietà a quanto affermato, manifestando la sua innocenza in merito al regolamento infranto.

Inaspettatamente ad intervenire in merito alla discussione e a dare ragione alle parole di Massimiliano è stata Beatrice Luzzi. Alcune ragazze durante la notte erano infatti state invitate ad indossare ripetutamente i microfoni. Questa volta il Grande Fratello ha deciso di prendere un serio provvedimento nei confronti dei concorrenti ma sembra che quest’ultimo, nelle prossime ore, non sia l’unico.