Grande Fratello, disavventura improvvisa per Rebecca Staffelli: il brutto colpo prima della finalissima

Questa sera assisteremo all’attesissima puntata finale del Grande Fratello. In molti non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore, ma per altri brutte sorprese sono insorte all’orizzonte. Questo è sicuramente il caso di Rebecca Staffelli, la quale ha deciso di condividere la disavventura che l’ha colpita poco prima della messa in onda del programma.

Rebecca Staffelli

Scopriamo insieme che cosa è successo all’opinionista social della trasmissione più seguita del momento.

Grande Fratello: tra poche ore l’elezione del vincitore

La puntata più scoppiettante dell’anno del Grande Fratello sta per essere trasmessa su Canale 5. Questa sera verrà infatti trasmessa la finalissima del programma condotto da Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

I tre e i concorrenti che da 7 mesi sono rinchiusi fra le mura di Cinecittà non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà nella puntata serale prevista per il 25 Marzo. Tantissime le sorprese che verranno offerte agli inquilini, ma anche i colpi di scena che faranno salire la tensione anche nel pubblico a casa.

Rebecca Staffelli

A contendersi la vittoria Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero, Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. In un primo momento assisteremo all’elezione dell’ultimo finalista e poi pian piano arriveremo alla proclamazione del vincitore. Inutile dire come al momento Beatrice sia la preferita fra tutti, anche se anche gli altri concorrenti hanno un gran numero di sostenitori pronti a combattere per loro.

Rebecca Staffelli e la triste disgrazia a poche ore dalla messa in onda: cosa ha raccontato

Credits: Mediaset Infinity

Se tutti sono proiettati verso quella che sarà la finale del programma c’è qualcuno che, invece, è preso da altre problematiche che riguardano la propria persona. Questo discorso riguarda principalmente l’opinionista social del Grande Fratello ovvero la bellissima Rebecca Staffelli.

La ragazza è infatti colei che fin dall’inizio del programma si è occupata delle dinamiche social dello stesso. Come sempre sarà presente in trasmissione, anche se ha avuto un piccolo contrattempo che sicuramente ha catturato la sua attenzione a poche ore dalla finalissima.

La figlia dell’inviato di “Striscia la notizia” ha infatti deciso di condividere questo piccolo intoppo con i suoi followers pubblicando una storia su Instagram giusto qualche minuto fa. “C’è dolore”. Queste le uniche due parole che catturano l’attenzione di chi visiona il contenuto sui social.

Rebecca Staffelli

La ragazza ha poi spiegato di provare un forte dolore al dente in quanto, molto probabilmente, un ascesso stava per prendere il sopravvento. Nella foto la Staffelli appare con un asciugamano e del ghiaccio che la ragazza adagia sulla guancia colpita dal dolore. L’opinionista ha poi chiesto un consiglio a chi si fosse ritrovato in una situazione simile prima di un evento così importante come la finalissima di una trasmissione. Che dire, speriamo che la ragazza possa trovare un po’ di sollievo per godersi al meglio quest’ultima puntata del Grande Fratello.