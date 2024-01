Il Grande Fratello prosegue senza sosta le puntate in prima serata portando sempre nuovi retroscena tra i vari concorrenti. Di recente però, una nuova discussione ha riacceso le chiacchiere social ma soprattutto la curiosità dei telespettatori che, non si sarebbero mai aspettati quanto accaduto.

Durante l’ultima prima serata abbiamo potuto vedere un acceso confronto tra le parole di Perla nei confronti di Beatrice. Un botta e risposta che ha portato ad una nuova discussione anche da parte di Mirko Brunetti e Federico Massaro.

Nelle ultime ore attraverso l’esperta di gossip Deianira Marzano è emerso come, le famiglie dei due diretti interessati abbiano dato vita ad una vera e propria lite. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello: discussioni senza freni tra le famiglie di due concorrenti, i dettagli

Stando a quanto riportato dall’Influencer di gossip Deinaria Marzano, ci sarebbe stata una lite tra le famiglie di Mirko Brunetti e di Federico Massaro. Per motivi di privaci ovviamente non sono stati fatti nomi in merito ma una segnalazione inviata all’esperta ha raccontato come sui social, in modo del tutto privato, ci sia stato un litigio molto accesso.

Entrambe le famiglie infatti, sarebbero passare quasi alle diffide ufficiali senza però spiegare il vero fulcro della questione. La Marzano dopo aver censurato i nomi ha ipotizzato come la vera discussione possa essere avvenuta invece tra le famiglie di Perla e Beatrice e non quelle di Mirko e Federico.

Per ora tutto resta un vero e proprio mistero che non ha portato da parte di nessuno dei quattro profili social ulteriori dettagli. Se la cosa dovesse persistere tanto da essere affrontata in una diretta al Grande Fratello, i telespettatori e i fan potrebbero finalmente scoprire di chi si tratta realmente.

Nel mentre il Grande Fratello prosegue senza sosta portando a galla nuove confronti come quello avvenuto tra Massimiliano Varrese e Federico Massaro. Entrambi infatti, hanno spiegato le loro ragioni che non portano simpatia nei confronti dell’altro.