Grande Fratello, dopo la mancata vittoria Beatrice Luzzi punge con una frecciatina velenosa Perletti: “Speriamo che…”

Per molte persone Beatrice Luzzi avrebbe dovuto vincere il Grande Fratello. Purtroppo o per fortuna però, è stata Perla Vatiero ad avere la meglio ed è per questo che la regina del reality si è dovuta accontentare della seconda posizione. Dopo la mancata vittoria, una frase della donna è risultata essere una velata frecciatina alla coppia dei Perletti.

Beatrice Luzzi

Ecco che cosa ha detto Beatrice Luzzi al termine del Grande Fratello.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi spodestata da Perla Vatiero

Ieri sera è andata in onda la finalissima del Grande Fratello, un momento davvero molto atteso dai concorrenti e dal pubblico a casa. Il primo ad abbandonare il parterre dei finalisti è stato Massimiliano Varrese che con la sua eliminazione ha decretato un GF tutto rosa.

Perla e Beatrice spengono le luci della casa

Dopo di lui ad uscire sono state Letizia, Simona e Rosy Chin mentre la finalissima è stata combattuta da Perla Vatiero e da Beatrice Luzzi. La situazione a questo punto si è fatta molto complicata, in quanto le due donne vantavano la presenza di diversi sostenitori e la vittoria non era da considerarsi un fatto così scontato.

Alla fine le due donne sono giunte in studio e qui Alfonso Signorini ha consegnato la vittoria a Perla, la quale si è inginocchiata ed è scoppiata a piangere. Pochi secondi dopo la proclamazione della vincitrice anche Mirko Brunetti ha raggiunto Perla e i due si sono baciati e abbracciati con passione.

Le parole di Beatrice Luzzi pungono la coppia dei Perletti

Sicuramente arrivare secondi è un bel traguardo, anche se si tratta della prima sconfitta in quanto non si ha la possibilità di godere della meritata vittoria per un pugno di voti. Proprio per questo Beatrice Luzzi ha fatto buon viso a cattivo gioco, applaudendo la vittoria di Perla ma al tempo stesso rosicando per la sua totale sconfitta.

i Perletti Allora ragazzi, ha vinto l’amore e speriamo che duri… oltre la finale!

Questa è stata la frecciatina velata che la Luzzi ha lacciato alla coppia dei Perletti i quali, secondo lei, potrebbero rimanere insieme solo sulla scia della popolarità raggiunta dalla ragazza. Per molti altri, invece, si tratta di una battutina innocente che la donna avrebbe fatto senza cattiveria, ma che comunque ha generato del sarcasmo immotivato. Quale sarà la verità?