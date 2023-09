Grande Fratello, emersa la cifra della penale in caso di squalifica o ritiro: è altissima

La casa del Grande Fratello ha aperto i battenti nella serata di lunedì 11 settembre. Anche quest’anno al timone del programma c’è Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici, nella prima volta nelle vesti di opinionista, e di Rebecca Staffelli che commenterà le dinamiche del programma dal punto di vista dei social.

Nonostante sia iniziato da poco, il reality sta già facendo parlare molto di sé. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito alla cifra della penale che i concorrenti dovranno pagare in caso di squalifica o ritiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul rumor tanto chiacchierato in queste ore.

A rendere pubblico il gossip in merito alla cifra che i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello dovranno pagare in caso di squalifica o ritiro è l’account Twitter ‘Agent Beast’. Questo è quanto si legge dalla pagina:

Ebbene sì, gli esperti rivelano che i vipponi di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale in caso di ritiro o squalifica segnerebbe la bellezza di 50 mila euro.

E, continuando, la pagina Twitter ‘Agent Beast’ ha poi proseguito con queste parole:

Per i Nip la penale sarà leggermente minore: si vocifera sia intorno ai 30 mila euro. le sanzioni potrebbero comprendere anche atteggiamenti sbagliati, come parolacce continue (specie in prima serata) o espressioni offensive in generali, che, tuttavia, non sono punibili con la squalifica: in quel caso però potrebbe esserci una riduzione del cachet.

Stando a quanto rivelato dalla nota pagina social, dunque, gli inquilini della casa del Grande Fratello, in caso di squalifica o ritiro, saranno costretti a versare cifre da capogiro. Nel caso di comportamenti inappropriati, invece, tutti i concorrenti verranno puniti con un riduzione del cachet.