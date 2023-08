Grande Fratello, Giampiero Mughini conferma la partecipazione al reality: l’annuncio

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality, al cui timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, si prepara a tornare su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Nel corso delle ultime ore è stato ufficializzato il terzo concorrente della nuova edizione del reality. Nella casa più spiata d’Italia ci sarà anche lui, Giampiero Mughini.

Giampiero Mughini è il terzo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello. Il giornalista ha confermato la sua presenza al reality tramite una lettera condivisa su ‘Dagospia’. Queste sono state le parole dell’opinionista tv in merito alla nuova avventura che sta per vivere:

Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi.

Grande Fratello: Alex Schwazer, Beatrice Luzi e Giampiero Mughini concorrenti ufficiali

Manca pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno ci saranno grandi novità nel programma, come la presenza non solo di personaggi Vip ma anche di persone non conosciute al mondo dello spettacolo. Come già anticipato, al momento Alex Schwazer, Beatrice Luzi e Giampiero Mughini sono i nomi dei concorrenti ufficializzati.

Le indiscrezioni sul cast Vip che si prepara a vivere l’avventura nella casa più spiata d’Italia sono moltissime. Tra i nomi fatti, ci sono quelli di Grecia Colmenares, Fiordaliso, Ciro Petrone, Samira Lui e Massimiliano Varrese. Al momento i Vip in questione non hanno ancora confermato né smentito i rumors sul loro conto. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire chi saranno i prossimi concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello.