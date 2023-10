Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi: “Sono pronto a smascherarla”

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale5 Giuseppe Garibaldi si è mostrato una vera e propria furia nei confronti di Beatrice Luzzi. La nomination ricevuta dalla gieffina non è per niente piaciuta a Giuseppe il quale ha dichiarato di smascherare l’ex attrice di Vivere.

Il gieffino si è lasciato andare nei confronti di Beatrice ad un lungo sfogo che non è passato inosservato. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se adesso non mandano i video di cui parla con Alex faccio un putiferio, perché lui è convinto di quello che ha detto. Io passo per la persona sbagliata, ma io non sono lo sbagliato in tutto questo. Anzi la smaschero e dico tutto quello che mi diceva.

E, continuando con il suo discorso, Giuseppe Garibaldi ha poi aggiunto:

Mi ha parlato male di tutti non ha risparmiato nessuno. Parlava male di tutti e io sono sempre stato zitto. Con quale faccia venivo poi da voi a ridere e scherzare quando mi sparlava di tutti?! Mi vergogno io per lei di quello che diceva. Un sabato sera ha sparlato con me in segreto di Heidi. E non era un parlare per gelosia, ma dire cattiverie. Io poi non volevo esprimermi. E queste cose non le avevo ancora dette prima. In piscina ha parlato male di Max e Alex. Ma perché erano i protagonisti e gli antagonisti di questo gioco.

Infine, concludendo, il gieffino ha dichiarato: