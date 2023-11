Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è fidanzato? L’indiscrezione

Giuseppe Garibaldi è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Il gieffino è stato spesso al centro delle dinamiche nate all’interno della casa più spiata d’Italie e nel corso delle ultime ore il suo nome sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

In queste ultime è emersa una segnalazione su Giuseppe Garibaldi che sta facendo molto discutere. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che il concorrente del Grande Fratello non sia entrato nella casa da single, ma avrebbe una fidanzata. Il rumor è stato reso noto da Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Gli esperti di gossip hanno ricevuto un messaggio da quella che potrebbe essere proprio la fidanzata di Giuseppe Garibaldi. Queste sono state le sue parole:

Ci ho messo un po’ per scriverti e alla fine ho avuto coraggio anche grazie ad Amedeo con cui ho scambiato due chiacchiere. Io sono la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi fino a pochi minuti prima di entrare al Grande Fratello e spegnere il cellulare ha sentito, giurando amore! Sono mesi di una relazione importante fatta di promesse, di progetti (lui mi aveva detto che si sarebbe dichiarato single ma non immaginavo che potesse creare una storia con una donna solo per hype), si per hype, perché se fosse stata una vera storia non sarebbe esistito il nostro amore.

E, continuando con la sua rivelazione, la presunta fidanzata di Giuseppe Garibaldi ha poi scritto:

Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui in quanto mi aveva raccontato in passato di aver avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande. Quindi questo mi lascia pensare che lo fa davvero perché vuole entrare in quel mondo. Non ho intenzione di avere un confronto perché ora come ora non voglio vederlo, è solo giusto che la gente sappia, scusa ma sono arrabbiata.