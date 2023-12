Grande Fratello, Greta Rossetti fa una rivelazione su Mirko e Perla: “Ha fatto cose pesanti”

L’ingresso di Greta Rossetti e di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello ha senza ombra di dubbio scombussolato le dinamiche tra gli inquilini. Nel corso delle ultime ore l’ex protagonista di Temptation Island si è resa protagonista di una rivelazione inedita su Mirko Rossetti che non è di certo passata inosservata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

A distanza di qualche giorno dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha avuto modo di parlare con Perla alla quale ha fatto delle rivelazioni su Mirko che non sono passate inosservate. A detta sua, Mirko avrebbe fatto e detto a Greta cose che lei definisce ‘pesanti’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando, Greta ha poi aggiunto:

Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi. Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c’è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita.