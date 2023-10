Grande Fratello, Heidi Baci potrebbe partecipare ad un nuovo reality? Ecco dove potremmo vederla presto

Heidi Baci è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. La scelta della giovane di abbandonare il reality dopo l’incontro con suo padre ha fatto chiacchierare moltissimo le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezione sull’ex inquilina che, a detta di molti, potrebbe partecipare presto ad un nuovo reality.

Heidi Baci protagonista di un nuovo reality dopo l’abbandono della casa del Grande Fratello? In queste ultime ore non si fa che parlare d’altro. Sono molte le voci secondo cui per l’ex gieffina potrebbero aprirsi presto le porte di un nuovo programma televisivo. Nonostante l’insistenza delle voci, c’è da dire che al momento la diretta interessata è rimasta in silenzio e non ha confermato né smentito la notizia che in questi giorni sta circolando sul suo conto.

Secondo alcuni Heidi Baci potrebbe essere una nuova concorrente del Grande Fratello albanese. Un utente ha infatti notato su Twitter che l’ex gieffina ha iniziato a seguire la migliore amica della conduttrice del reality. Inoltre, pare che il programma stia pensando di far partecipare Heidi come concorrente.

Queste sono state le parole dell’utente Twitter a cui non è sfuggito il gesto dell’ex inquilina:

Heidi ha iniziato a seguire la migliore amica della conduttrice del Grande Fratello Albanese, Arbana. In Albania tutti parlano di com’è stata la situazione e vorrebbero dare ad Heidi una chance per poter vivere l’esperienza che tanto desiderava senza pressioni.

Come già anticipato, comunque, al momento Heidi Baci non ha rilasciato dichiarazioni ed ha preferito mantenere il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo.