Grande Fratello, Heidi Baci rompe il silenzio dopo l’abbandono: cosa ha dichiarato l’ex gieffina

Heidi Baci è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati in questi giorni. L’abbandono della casa del Grande Fratello sta facendo chiacchierare moltissimo le pagine dei principali giornali di cronaca rosa e in molti si chiedono se l’ex gieffina tornerà sul piccolo schermo per commentare quanto successo nell’ultima puntata del reality.

Qualche ora fa tutti non hanno potuto fare a meno di notare una serie di messaggi emersi sulla pagina social di Heidi. I messaggi in questione non sono stati scritti dall’ex gieffina ma da qualcuno che gestisce i suoi profili social. Questo è quanto comparso sulla pagina Twitter dell’ormai ex concorrente del Grande Fratello:

Per chi sta chiedendo, questo account sarà molto presto di Heidi appena lei vorrà parlare con tutti voi.

E ancora:

Ciao a tutti. Grazie mille per il supporto che continuate a dare a Heidi. La sua uscita ci ha distrutti tutti. Secondo me era una potenziale finalista. Peccato, le cose non erano a favore suo questa volta. A presto.

Al momento, dunque, Heidi Baci non ha ancora rotto il silenzio in merito alla vicenda di cui si è resa protagonista nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda.

Pomeriggio 5, Annamaria Bernardini De Pace rompe sull’abbandono di Heidi Baci dalla casa del Grande Fratello: le sue parole

Ospite di Pomeriggio 5, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace si è esposta in merito all’abbandono di Heidi Baci dalla casa del Grande Fratello. Queste sono state le sue parole a riguardo: